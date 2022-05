Bonus 200 euro pensionati, dipendenti e disoccupati: ecco come ottenerlo e quando arriva

DL AIUTI

Il bonus da 200 euro previsto dal dl Aiuti per pensionati e lavoratori dipendenti con redditi fino a 35.000 euro verrà pagato «non appena tecnicamente possibile», presumibilmente a luglio per i primi e tra giugno e luglio per i secondi.