La Banca centrale europea lascia i tassi fermi: depositi a -0,50%

La Banca centrale europea lascia, come previsto, i tassi d’interesse fermi: il tasso principale resta a zero, il tasso sui depositi a -0,50% e il tasso sui prestiti marginali a 0,25%. Lo comunica la Bce dopo la riunione del Consiglio direttivo.

La Bce accelera la stretta, male le Borse e lo spread

Addio, dopo sette anni, agli acquisti di debito pubblico da parte della Bce. E addio anche all’epoca dei tassi d’interesse negativi, con un primo rialzo a luglio da un quarto di punto, cui ne seguirà un altro già a settembre probabilmente da mezzo punto. Quanto allo 'scudo anti-spread’, Francoforte s'impegna, per il momento, solo verbalmente e senza darsi una soglia oltre la quale intervenire. Il meeting di giugno della Bce, questa volta in trasferta ad Amsterdam, non poteva avere una sede più appropriata di quella offerta dalla banca centrale olandese dove siede il "falco" Klaas Knot.

Perché fra rischi di un’inflazione fuori controllo per la guerra e i prezzi energetici, e rischi di recessione causati dai prezzi alle stelle, la Bce ha deciso di dedicarsi ai primi, mettendosi sulla scia già tracciata dalla Fed. Che domani dovrà digerire i nuovi dati sull'inflazione di maggio: si attende un rallentamento dal picco dell’8,3% che, se smentito, renderebbe più difficile un 'atterraggio morbidò per evitare la recessione. E’ in questo clima che gli investitori hanno accolto le decisioni annunciate dalla presidente della Bce Christine Lagarde, con un balzo del rendimento del Btp decennale fino a +25 punti base oltre il 3,6%, e dello spread fino a un soffio da 218 (216 in chiusura) correggendo i livelli più alti dal maggio 2020. E con una decisa correzione delle Borse fino a oltre -2% per Milano (-1,9% in chiusura), -1,5% per Parigi, -1,7% per Francoforte con anche Wall Street in rosso.

Il decennio della quasi-deflazione, che richiedeva di remunerare con tassi negativi chi s'indebitava, è finito, «siamo in un diverso universo», ha detto Lagarde. «Faremo in modo che l’inflazione (8,1% a maggio, ndr) torni all’obiettivo» del 2%. Per arrivarci, la Bce ha per prima cosa deciso di chiudere con l’epoca del 'quantitative easing'. Stop agli acquisti netti di titoli dal 1 luglio. Un cambiamento epocale per i Paesi con più debito, che nel 2020 e 2021 avevano visto finanziarsi l'intero fabbisogno da Francoforte. La Bce ha oggi in pancia circa 727 miliardi di euro di titoli di Stato della sola Italia. Inevitabili le ripercussioni sullo spread.

Il "piano A" della Bce, per intervenire nel caso si raggiunga il livello di guardia, è usare con flessibilità (e magari finanziando progetti "green") i reinvestimenti dei bond comprati col programma pandemico "Pepp" che arrivano a scadenza. Se ciò non bastasse "siamo pronti a dispiegare un aggiustamento degli strumenti esistenti, o nuovi strumenti», «non tollereremo» frammentazione finanziaria, assicura Lagarde. Per il momento il 'piano B' è un impegno verbale, accompagnato dalla precisazione che «non c'è alcuno specifico livello dei tassi delle obbligazioni o dei prestiti, o degli spread sui bond che attiverà questo o quell'intervento». Segno che ci sono divisioni nel Consiglio Bce e che è meglio non legarsi le mani. «E' ragionevole ipotizzare che questo strumento vernga creato solo in seguito a tensioni molto marcate sul debito nella periferia dell’eurozona. Non ci siamo ancora vicini», commenta Pasquale Diana, responsabile della ricerca macro di AcomeA Sgr. Chiuso il Qe, il passaggio successivo è già al meeting del 21 luglio, quando la Bce «intende alzare i tassi d’interesse di 25 punti base».

Poi quello del 22 settembre, in cui ci sarà il bis e «un incremento maggiore sarà appropriato» (ossia da 50 punti base, come sta facendo la Fed) se le stime d’inflazione di medio periodo non scenderanno rispetto a previsioni che ad oggi danno 6,8% quest’anno, poi nel 2023 3,5% e 2,1% nel 2024. Senza escludere uno scenario da 'shock energeticò che porterebbe i prezzi all’8% nel 2022 e al 6,4% nel 2023, prima di rallentare all’1,9% nel 2024. Dopo settembre, per i tassi c'è da attendersi "un ritmo graduale, ma sostenuto, di ulteriori aumenti».

E’ un po' la strategia della Fed: non ripetere l’errore del lassismo di fronte alla crisi energetica degli anni settanta, che fu preludio di una drastica cura di austerity. Per la Bce, con l'Europa così esposta all’impatto della guerra, è un equilibrio sul filo del rasoio. I rischi vengono dagli impatti di una possibile escalation della guerra di Putin e da eventuali, ulteriori shock energetici: nello scenario più negativo della Bce, la crescita del 2022 dall’ipotesi base già ridotta drasticamente al 2,8% verrebbe più che dimezzata all’1,3%, e diverrebbe negativa nel 2023 (-1,7%).

