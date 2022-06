Mercati in tensione, lo spread sale a 230 punti. Borse a picco: Milano perde il 3,5%

Lo spread tra Btp e Bund resta sotto pressione ma non esplode: il differenziale tra i due titoli di Stato a 10 anni viaggia verso metà seduta sui 223 punti base, dopo aver toccato un massimo di giornata quota 225. Il rendimento del prodotto del Tesoro è al 3,64% dopo un livello più elevato in quest'ultima seduta della settimana segnato per ora a quota 3,67%.

Nuova forte corrente di vendite sulla Borsa di Milano, che conferma il suo ruolo di ampiamente peggiore d'Europa negli ultimi due giorni: l'indice Ftse Mib cede il 3,2%. Madrid è in calo del 2%, Francoforte dell'1,5%, Parigi dell'1,3%, Londra dell'1,2%, mentre Amsterdam cede l'1,1%. Vendite soprattutto sulle banche, con diverse sospensioni in asta di liquidità. Bper nel giorno della presentazione del nuovo piano industriale perde il 9%, Unicredit, Banco Bpm e Intesa oscillano su cali attorno al 6%. Sullo stesso piano Iveco, con Eni che perde cinque punti percentuali.

Addio, dopo sette anni, agli acquisti di debito pubblico da parte della Bce. E addio anche all'epoca dei tassi d'interesse negativi, con un primo rialzo a luglio da un quarto di punto, cui ne seguirà un altro già a settembre probabilmente da mezzo punto. Quanto allo 'scudo anti-spread', Francoforte s'impegna, per il momento, solo verbalmente e senza darsi una soglia oltre la quale intervenire. Il meeting di giugno della Bce, questa volta in trasferta ad Amsterdam, non poteva avere una sede più appropriata di quella offerta dalla banca centrale olandese dove siede il 'falco' Klaas Knot. Perché fra rischi di un'inflazione fuori controllo per la guerra e i prezzi energetici, e rischi di recessione causati dai prezzi alle stelle, la Bce ha deciso di dedicarsi ai primi, mettendosi sulla scia già tracciata dalla Fed.

