Artigiani, commercianti e autonomi: consulta le istruzioni Inps per “Redditi 2022-PF"

È stato approvato il modello “Redditi 2022-PF” per il periodo d’imposta 2021 (provvedimento prot. n. 30730 del 31 gennaio 2022 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate).

Nel modello “Redditi 2022-PF” è presente il Quadro RR che deve essere compilato:

* Dagli iscritti alle Gestioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali (sezione I);

Dagli iscritti alle (sezione I); * dai lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata (sezione II).

Con la circolare INPS 9 giugno 2022, n. 66 l’Istituto fornisce indicazioni riguardo alle modalità di compilazione del Quadro RR. L’Istituto spiega le modalità di rateizzazione della contribuzione dovuta, illustra l’eventuale esonero contributivo spettante e le modalità di compensazione degli eventuali crediti.

Il versamento dei contributi previdenziali

Sono, inoltre, presenti istruzioni per la determinazione dei contributi che devono essere versati per l’esonero e la rateizzazione che interessano gli iscritti alle gestioni previdenziali Artigiani, Commercianti e Gestione separata, soprattutto per quel che riguarda la contribuzione a percentuale dovuta in base al reddito conseguito nel 2021.

I versamenti a saldo ed in acconto dovuti a titolo di contributi devono essere effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

I titolari di imprese artigiane e commerciali e i soci titolari di una propria posizione assicurativa sono tenuti al versamento di contributi previdenziali, sia per sé stessi sia per le persone che prestano attività lavorativa nell’impresa, compilando la sezione I del Quadro RR del modello “Redditi 2022-PF”.

Per i soci di S.r.l. iscritti alle Gestioni degli artigiani o dei commercianti, la base imponibile, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d’impresa, è costituita dalla parte del reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza.

La rateizzazione dei contributi

Per i commercianti e gli artigiani la rateizzazione può avere a oggetto esclusivamente i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile, con esclusione, quindi, dei contributi dovuti sul minimale, ancorché risultanti a debito del contribuente nel Quadro RR in quanto non versati in tutto o in parte all'atto della compilazione del modello “Redditi 2022-PF”.

Per i liberi professionisti la rateizzazione può essere effettuata sia sul contributo dovuto a saldo per l’anno di imposta 2019 che sull’importo del primo acconto relativo ai contributi per l’anno 2022.

La prima rata deve essere corrisposta entro il giorno di scadenza del saldo e/o dell’acconto differito mentre le altre rate alle scadenze indicate nel modello “Redditi 2022-PF”.

In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il 30 novembre 2022.

