Alimentari e bar, ristoranti e alberghi: la bolletta rincara dal 30 al 70%

Luce e gas non pesano solo sulle famiglie. Dal bar all’alimentari, dal ristorante all’albergo anche il settore del commercio e del turismo si trova nella morsa di chi da una parte si trova pagare bollette sempre più care, dall’altra deve evitare di trasferire troppo i rincari sui prezzi allontanando i clienti. A fare i conti nella cassa dei diversi negozi è stato l’osservatorio Energia di Confcommercio insieme a Nomisma Energia che stima in complesso un conto energetico che sale a 27 miliardi rispetto agli 11 dello scorso anno. L’indagine ha anche incrociato le 10 migliori offerte commerciali di gas e luce, ma nonostante questo il calcolo segnala una stangata anche sul settore produttivo più vicino ai cittadini. Eccolo tipologia per tipologia

L'ALIMENTARI

La bolletta è salita rispetto a gennaio. E' ovvio visto l’uso massiccio di banchi frigo. Per loro si calcola un aumento del 70% della bolletta della luce, che nella media delle 10 offerte 'fissè più economiche si attesta a 39.645 euro. Si sfiora i 40mila euro ma se si sceglie un contratto variabile si può invece scendere a 34.635 euro. Anche il gas - ma vale per tutti i negozi in genere - il prezzo è salito da gennaio: del 31%.

IL BAR

La spesa annua, in base ai rincari, si attesta ora a 10.670 euro per l’elettricità: la bolletta aumenta del 54% rispetto a gennaio. Ma decisamente più contenuto è il rincaro previsto per il Gas, che viene calcolato attorno al 5%.

IL RISTORANTE

Si stima ora una bolletta annua per la sola luce di 18.000 euro. L’aumento è del 58% rispetto a gennaio. A questo sui aggiunge l’esborso per il gas, che ovviamente nel settore ha un maggiore utilizzo. Il conto è passato da poco meno di 8.000 euro di gennaio agli oltre 10.000 euro stimati ad aprile, un aumento superiore a 2.000 euro in pochi mesi che vale un incremento del 34%.

IL NEGOZIO NON ALIMENTARE

Si stima ora una bolletta attorno ai 9.400 euro. cn un aumento che rispetto ai 5.000 euro ipotizzati a gennaio diventa dell’87%. Uguale agli alimentari invece l’andamento del gas: il rincaro è del 31% per una spesa che si attesta sui 3.000 euro.

L’ALBERGO

E’ l’attività che nell’esame di Confcommercio ha l'esborso maggiore per la luce. La bolletta media si attesterebbe ora a 137mila euro, mentre a gennaio si ipotizzava un costo sotto gli 80mila euro. L’aumento in pochi mesi è in questo caso del 76%. Il settore alberghiero non viene risparmiato, ovviamente, anche dalla spesa per i gas. Da gennaio l'incremento è di 6.000 euro pari al 31%.

