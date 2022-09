Decreto "Aiuti ter": bonus 150 euro per lavoratori e pensionati. Quando sarà erogato

Un bonus una tantum di 150 euro per chi percepisce redditi inferiori a 20.000 euro lordi annui: è una delle misure contenute nel decreto Aiuti ter, il pacchetto di nuove misure urgenti finanziato con circa 14 miliardi di euro.

I destinatari

È rivolto ai lavoratori con un salario fino a 1.538 euro e viene riconosciuta "per il tramite dei datori di lavoro, nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022”.

Verrà erogato anche ai lavoratori stagionali che abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate e, in questo caso, il reddito nel 2021 non deve essere superiore ai 20 mila euro.

Inoltre, ne beneficeranno anche i pensionati con un reddito non superiore ai 20 mila euro l’anno, che l’Inps erogherà nel mese di novembre. L’indennità una tantum è riconosciuta anche ai percettori del Reddito di cittadinanza.

Interesserà una platea di 22 milioni di persone.

