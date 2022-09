Decreto Aiuti Ter da 14 mld, c'è l'ok del CdM: terzo settore, impianti sportivi, servizio sanitario e accise su gasolio

Via libera all’unanimità da parte del Consiglio dei ministri al Decreto aiuti ter. Secondo quanto si apprende da fonti di governo, la dote per il decreto aiuti ter oggi sul tavolo del Consiglio dei ministri è salita a circa 14 miliardi. Di questi 6,2 miliardi arrivano da maggiori entrate che si possono utilizzare subito dopo l'autorizzazione del Parlamento.

Ecco nel dettaglio cosa prevede il provvedimento:

Credito d'imposta alle piccole imprese

Nel quarto trimestre 2022 estensione del credito d’imposta alle piccole imprese. Il meccanismo del credito d’imposta da ottobre varrà quindi per tutte le imprese. Fino al 30 settembre è confermato l’attuale meccanismo, con credito d’imposta al 25% per le imprese energivore e al 15% per le altre imprese con consumo maggiore di 16,5 MW. Per i mesi di ottobre e novembre è previsto un rafforzamento, con soglia del 25% per le imprese energivore e gasivore e al 40% per tutte le imprese che consumano gas.

Contromisure al caro Bollette e agli aumenti

Prevista una garanzia statale sui prestiti alle imprese in crisi di liquidità per il caro bollette, con accordi da sviluppare con le banche per offrire i prestiti al tasso più basso, in linea con il Btp. Confermata, inoltre, la riduzione delle accise su gasolio e benzina fino a tutto novembre, con prossimo decreto ministeriale.

Servizio sanitario nazionale

Stanziamento di 400 milioni per il Servizio sanitario nazionale, suddiviso tra le regioni e province autonome per far fronte ai rincari nel settore ospedaliero, comprese RSA e strutture private 5. bonus una tantum di 150 euro per chi percepisce redditi inferiori a 20.000 euro lordi annui, compresi i pensionati (platea di 22 milioni di persone).

Sostegno alle aziende agricole

Stanziamento di circa 190 milioni per il sostegno alle aziende agricole, con interventi per la riduzione dei costi del gasolio agricolo, dei trasporti e dell’alimentazione delle serre.

Contributi alle scuole paritarie

Contributi economici per le scuole paritarie per far fronte al caro bollette.

Contributi per sport e cultura

Contributi in favore dello sport, del mondo della cultura (in particolare cinema e teatri) e del terzo settore. Tra gli altri incentivi inseriti all'interno del Decreto, appunto, da segnalare i contributi a fondo perduto per 50 milioni di euro nel 2022 a favore di associazioni, società sportive dilettantistiche e federazioni che gestiscono impianti sportivi e piscine. Lo prevede la bozza del Dl Aiuti ter in entrata al CdM. «Con decreto dell’Autorità politica delegata in materia di sport, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione», si legge nel testo.

Trasporto pubblico locale

100 milioni di euro per il trasporto pubblico locale; 11. in attuazione del PNRR, norme per la realizzazione di nuovi alloggi universitari e modifiche alla disciplina degli Istituti Tecnici Superiori.

Bonus una tantum in base al reddito

Un bonus una tantum di 150 euro per chi percepisce redditi inferiori a 20.000 euro lordi annui sarebbe tra le misure contenute nel Decreto. Il bonus andrà anche ai pensionati e interesserà una platea di 22 milioni di persone.

