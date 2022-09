Eurostat, il prezzo del pane mai così alto nell'Ue

Il prezzo del pane non è mai stato così alto nell’Ue. E’ quanto scrive Eurostat in una nota diffusa oggi in cui osserva che ad agosto il prezzo è cresciuto mediamente dell’Unione del 18% rispetto allo stesso mese del 2021. Alla base del rincaro, rileva ancora Eurostat, soprattutto le conseguenze dell’invasione russa dell’Ucraina.

L’ente ha evidenziato che «questo è dovuto in particolare all’invasione russa dell’Ucraina, che ha disturbato in modo significativo i mercati globali, dal momento che la Russia e l’Ucraina sono stati grandi esportatori di cereali, grano, mais, semi oleosi (in particolare girasoli) e fertilizzanti».

L’aumento, però, non riguarda solo il pane, ma anche verdure e carne. «Il cibo è diventato più costoso», ha sottolineato Eurostat. Alcuni Paesi sono stati molto più colpiti di altri: gli aumenti maggiori del prezzo del pane si sono registrati in Ungheria (+65,5% ad agosto 2022), Lituania (+33,3%), Estonia e Slovacchia (entrambe +32,2%), mentre al polo opposto, con le variazioni minori, si trovano Francia (+8,2% ad agosto 2022), Paesi Bassi (9,6%) e Lussemburgo (entrambi +10,2%).

Codacons, in Italia l'aumento del pane è del 13,6%

Anche Eurostat conferma l’allarme lanciato dal Codacons sull'abnorme crescita dei prezzi nel comparto alimentare registrata ad agosto. Lo scrive l'associazione in una nota. "Nello scorso mese il prezzo del pane in Italia è rincarato in media del 13,6% - spiega il Codacons - La causa è ancora una volta da ricercarsi nel conflitto scoppiato in Ucraina e nella conseguente escalation dei costi delle materie prima, cui si associa nel nostro paese anche l’emergenza energia. Anche altri prodotti, tuttavia, risentono della guerra in corso: è il caso della pasta, i cui prezzi, in base agli ultimi dati Istat, sono aumentati in Italia del +25,8% ad agosto, mentre l'olio di semi registra un rincaro del +62,2% e la farina sale in media del +23% - analizza l’associazione. Considerata la spesa annua delle famiglie, nel 2022 un nucleo di 4 persone si ritrova a spendere solo per pane e cereali ben 175 euro in più rispetto allo scorso anno, proprio a causa dei pesanti incrementi dei listini al dettaglio», conclude il Codacons.

