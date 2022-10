Agenzia delle Entrate, concorso per geometri e periti edili: 900 posti disponibili. Consulta IL BANDO

Nuovo concorso dell’Agenzia per 900 assistenti tecnici, seconda area funzionale, fascia retributiva F3. È stato pubblicato il bando per geometri e periti edili.

La presentazione della domanda

C’è tempo fino alle 23:59 del 23 settembre 2022 per inviare online le domande di partecipazione.

Il candidato dovrà compilare e inviare la domanda di ammissione al concorso per via telematica, entro il termine indicato al punto 3.5, utilizzando l’applicazione

informatica accessibile mediante collegamento reperibile sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate. Non è ammessa altra forma di compilazione e di invio della domanda di partecipazione al concorso.

Al termine delle attività di compilazione e di invio della domanda per via telematica, il candidato riceverà un messaggio di posta elettronica generato in automatico dall’applicazione informatica a conferma dell’avvenuta acquisizione della domanda. Entro il termine di presentazione delle domande l’applicazione informatica consente di modificare, anche più volte, i dati già inseriti in domanda; in ogni caso l’applicazione conserverà per ogni singolo candidato esclusivamente la domanda con data/ora di registrazione più recente. La data/ora di presentazione telematica della domanda di ammissione al concorso è attestata dall’applicazione informatica. Allo scadere del termine indicato al punto 3.5, l’applicazione informatica non permetterà più alcun accesso al modulo elettronico di compilazione/invio delle domande.

Le sedi

Le sedi di assegnazione (in tutte le regioni) dei vincitori sono:

* Uffici Provinciali Territorio

* Direzioni Regionali

* Direzioni Provinciali

* Direzione Centrale Servizi Estimativi e Osservatorio Mercato Immobiliare

* Direzione Centrale Servizi Catastali, Cartografici e di Pubblicità Immobiliare

SCARICA IL BANDO

