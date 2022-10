Bonus zanzariere 2022: ecco i requisiti necessari per ottenere la detrazione - GUIDA

L’acquisto delle zanzariere può essere ammortizzato grazie all’Ecobonus al 50% nel caso in cui siano siano dotate di alcuni requisiti tecnici richiesti.

Le zanzariere sono detraibili? Ecco quali sono i requisiti

In particolare sono necessari:

* la funzione di schermatura solare e la marcatura CE;

* Le zanzariere devono essere fissate in modo stabile, ad esempio le zanzariere rimovibili non rientrano nella detrazione. Dovrai necessariamente installare zanzariere fisse e che non siano montabili e smontabili all'occasione;

* Le zanzariere devono proteggere una superficie vetrata (porta finestra o finestra). Questo requisito è facilmente raggiungibile, dal momento che le zanzariere si installano a protezione di finestre e porte finestre;

* Le zanzariere devono essere regolabili, ossia ti permettono di alzarle o chiuderle a seconda della presenza del sole. Anche in questo caso si tratta di una caratteristica comune a molte zanzariere;

* Le zanzariere devono avere il marchio CE;

* Le zanzariere devono essere considerate schermatura solare. Per rispettare questo requisito il valore Gtot tra zanzariera e vetrata deve essere minore di 0,35. Detto in modo semplice, questo risultato lo puoi ottenere solo se insieme alla zanzariera monterai anche dei doppi vetri di tipo D n. 4/16/4 dotati di gas argon. L’ultimo requisito, ossia il limite del Gtot, è stato inserito dall'ENEA: in assenza di tale requisito il costo della zanzariera non è detraibile.



Inoltre devono essere nuove installazioni là dove prima non ce n’erano (quindi no a sostituzioni o riparazioni) e devono essere montate in maniera fissa su finestre e porte a vetri. Sono escluse quindi quelle mobili o magnetiche. Il limite massimo di spesa detraibile è di 60 mila euro, come per le tende da sole.

Quando la zanzariera è considerata una schermatura solare?

Puoi beneficiare del bonus zanzariere sulla posa delle cosiddette schermature solari, portando in detrazione le spese sostenute. Per questo è importante sapere quando una zanzariera viene considerata schermatura solare, è su questo che si basa tutta la questione della detrazione fiscale zanzariere al 50%.

L'ENEA considera la rete delle zanzariere una schermatura solare solo a patto che il valore Gtot complessivo tra zanzariera e vetrata sia inferiore a 0,35. Come detto prima, questa situazione si verifica solo quando la zanzariera viene abbinata a vetrate di tipo D, con doppio vetro 4/16/4 con gas argon.

