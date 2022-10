Benzina: ancora aumenti, self supera anche 1,7 euro al litro. Diesel a 1,84

Ancora un giro di aumenti sulla rete carburanti. In base all’elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mise aggiornati alle 8 di ieri 10 ottobre, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self è 1,691 euro/litro (1,690 il dato precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,660 e 1,710 euro/litro (no logo 1,675). Il prezzo medio praticato del diesel self si posiziona a 1,840 euro/litro (contro 1,836), con le compagnie tra 1,825 e 1,862 euro/litro (no logo 1,824).

I prezzi praticati del Gpl si posizionano tra 0,788 a 0,805 euro/litro (no logo 0,783). Infine il prezzo medio del metano auto si colloca tra 2,811 e 3,353 (no logo 2,846).

© Riproduzione riservata