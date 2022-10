Caro energia, il 74% della famiglie è in ritardo con le bollette

Il 74% della famiglie è in ritardo con le bollette, l’87% non può affrontare spese extra e impreviste, il 42% dichiarano di non potersi permettere un pasto adeguato per sé e i propri figli. Lo riferisce ActionAid presentando la nuova indagine sulla povertà alimentare fra i minori nel rapporto 'Cresciuti troppo in fretta'. L'indagine svolta su un campione di adolescenti e famiglie tra gli 11 e i 16 anni a Siena, Corsico e Baranzate (MI) prova a stimare gli effetti sociali e psicologici della povertà alimentare sui giovani e loro famiglie, alla prova del caro bollette e della crisi economica ed è stata realizzata a Corsico in colloborazione con l’associazione La Speranza e a Baranzate con l’APS la Rotonda, a Siena con Caritas Diocesana di Siena, circolo Arci di Ravacciano e Corte dei Miracoli. La ricerca ha ricevuto supporto dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena.

Secondo i dati EUSILC, indicatore di grave deprivazione materiale -ricorda la Ong presentando l'indagine - almeno 5 milioni e mezzo di persone oggi in Italia non possono permettersi di mangiare regolarmente un pasto proteico (con carne, pesce o un equivalente vegetariano).

© Riproduzione riservata