Pagamenti istantanei in euro, la Commissione Europea: “Transazioni in 10 secondi”

La Commissione europea lancia una proposta per accelerare l’introduzione dei pagamenti istantanei in euro in modo «conveniente, sicuro e senza ostacoli» per tutti i cittadini e le imprese in Europa. "I pagamenti istantanei consentono di trasferire denaro in qualsiasi momento della giornata in 10 secondi: è molto più veloce rispetto ai bonifici tradizionali», evidenzia Bruxelles. La proposta modifica e aggiorna il regolamento del 2012 sui pagamenti in euro (Sepa) e prevede l’obbligo di rendere i pagamenti istantanei in euro universalmente disponibili e allo stesso prezzo praticato per i bonifici tradizionali non istantanei in euro.

