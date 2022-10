Confesercenti, detassare le tredicesime per aumentare i consumi

«Pensare anche ad una detassazione straordinaria delle tredicesime. Per lo Stato non sarebbe un esborso colossale: per un intervento su quelle medio-basse basterebbero 6 miliardi di euro per mettere in campo un intervento straordinario che sicuramente darebbe impulso a consumi e fiducia». Lo sostiene Confesercenti, commentando i dati Istat sulla fiducia ad ottobre e rilanciando il rischio di un crollo dei consumi. L’aumento dei prezzi e delle tariffe energetiche «sta creando sempre più incertezza, destabilizzando le aspettative delle imprese e le intenzioni di acquisto dei cittadini. Bisogna intervenire urgentemente: al nuovo governo abbiamo chiesto di mettere tra le priorità il prolungamento ed il rafforzamento dei sostegni», afferma.

