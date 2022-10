Ponte sullo Stretto: Salvini concorda incontro con Occhiuto e Schifani

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Matteo Salvini, ha contattato i presidenti delle Regioni Calabria e Sicilia, Roberto Occhiuto e Renato Schifani: si sono accordati per organizzare un incontro al dicastero di Porta Pia per fare il punto della situazione con particolare riferimento al progetto del Ponte sullo Stretto. Lo comunicano fonti vicine a Salvini.

Il centrodestra accelera

"Potenziamento della rete dell’alta velocità per collegare tutto il territorio nazionale dal Nord alla Sicilia, realizzando il Ponte sullo Stretto". E’ questo il passaggio del programma elettorale del centrodestra con cui la coalizione ha vinto le elezioni, e su cui il governo è impegnato a passare dalla parole ai fatti. Il neo vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ha già battuto un colpo e con lui gli alleati che da almeno vent'anni inseguono il progetto. "Ho già fatto la prima riunione operativa con ingegneri ed esperti. C'è già un’ipotesi di costo e di tempistica. Abbiamo a che fare con una società in liquidazione dal 2013, ma un progetto c'è, conto che nei prossimi mesi dopo 50 anni di attesa ci sarà una parola certa", ha detto Salvini, in videocollegamento con il 66° Congresso nazionale degli ordini degli ingegneri d’Italia. "Per me sarà un impegno e un orgoglio arrivare finalmente alla definizione del progetto e all’avvio dei lavori di qualcosa che porterà il nome dell’ingegneria italiana in tutto il mondo", ha aggiunto.

Berlusconi: il Ponte "indispensabile per rendere più unito e moderno il nostro Paese"

Silvio Berlusconi, capofila storico della battaglia, ha di recente definito il Ponte "indispensabile per rendere più unito e moderno il nostro Paese", aggiungendo: "L'ho sempre ritenuto una priorità assoluta e non ho cambiato idea". La premier, Giorgia Meloni, non si è ancora pronunciata ufficialmente ma il programma parla chiaro e il collega di Fdi Nello Musumeci, ex governatore siciliano, in qualità di ministro per le Politiche del mare e per il Sud, non si sottrae. "Il Ponte è una priorità nella dotazione infrastrutturale del Mezzogiorno, assieme ad altre opere strategiche che possano rendere concreta la intermodalità - spiega Musumeci all’Italpress - temo sia mancata nell’ultimo decennio la volontà politica di osare: le presunte criticità tecniche sono servite da comodo alibi per prendere tempo". Ora, invece, è anche la contingenza internazionale a spingere verso un’accelerazione, secondo il presidente della Calabria, Roberto Occhiuto (Forza Italia): "Il Mediterraneo, anche in seguito al conflitto tra Federazione russa e Ucraina, sta diventando un’area strategica sempre più importante a livello globale - spiega all’Italpress -. Noi in Calabria abbiamo la testimonianza del porto di Gioia Tauro, diventato in pochi anni il porto con più traffico merci d’Italia. Se la Calabria e la Sicilia vogliono essere l’hub dell’Europa sul Mediterraneo, le infrastrutture sono fondamentali. E in questo scenario la realizzazione del Ponte sullo Stretto è un tassello chiave per perseguire questo obiettivo".

Già nei mesi scorsi, sull'opera si era registrata una parziale inversione di tendenza. Andavano in questa direzione le parole dell’ex ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini ("il Ponte sullo Stretto non è detto che non si farà"), parole che hanno dato sponda alle rivendicazioni del centrodestra. Anche in sede europea, dove Annalisa Tardino, europarlamentare della Lega nella commissione Trasporti che ha ospitato nei giorni scorsi Pat Cox, l’attuale coordinatore europeo del corridoio scandinavo mediterraneo Ten-T, assicura: "Se il Ponte sullo Stretto è una priorità per il governo italiano, Bruxelles è pronta a cofinanziare l’opera". Sul fronte ambientalista le polemiche sono ormai superate secondo Matilde Siracusano, deputata di Fi, che obietta: "Il Ponte è l'opera più green che ci possa essere, in quanto riduce sensibilmente l’impatto delle emissioni di anidride carbonica rendendo la mobilità più moderna e sostenibile".

© Riproduzione riservata