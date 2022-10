Giovanni Ferrero supera Mark Zuckerberg. Nutella “vale” più di Facebook

Le finanze dei colossi Big Tech Usa vanno a picco e i magnati diventano meno ricchi. I dati di ottobre sono significativi soprattutto per Meta. Dopo anni di successi strepitosi in Borsa col marchio Facebook è arrivato il crollo verticale a Wall Street col nuovo nome: -69,34% nell'ultimo anno, esattamente da quando Facebook si chiama Meta e Mark Zuckerberg ha puntato sul futuro del Metaverso. A guidare le vendite del titolo: l’inflazione, il calo dei consumi, i timori geopolitici, l’aumento dei tassi. Quello che sta succedendo, in sostanza, è che un’era decennale di crescita vertiginosa nella pubblicità sui social si è interrotta bruscamente. Inoltre, un lunghissimo periodo di crescita vertiginosa nella pubblicità sui social si è interrotta drasticamente.

E , adesso, Giovanni Ferrero, che controlla il Gruppo di famiglia che produce anche la Nutella ed è il secondo produttore di cioccolato al mondo, ha superato Mark Zuckerberg nella classifica dei 500 uomini più ricchi della terra, secondo il Bloomberg Billionaires Index. I conti dell’azienda con sede ad Alba, in Italia, che vende cioccolatini Ferrero Rocher, Nutella, mentine Tic Tac e altri dolci in più di 170 paesi, vanno a gonfie vele. Ferrero è il 25esimo paperone per ricchezza con un patrimonio di 38,9 miliardi di dollari.

