Volano i tassi dei mutui, in Italia si va verso il 5%

Uno «scenario da subprime» in Europa: il sindacato dei bancari Fabi si affida a questa immagine fosca, che ricorda l’inizio della crisi finanziaria dei primi anni Duemila, per descrivere la situazione che si sta creando nel Vecchio Continente dopo la raffica di rialzi del costo del denaro deciso dalla Bce. Una raffica che oltretutto - come confermato in queste ore dalla presidente dell'Eurotower Christine Lagarde - non è destinata a fermarsi finchè l'inflazione (che oggi viaggia a 2 cifre) non tornerà al fatidico limite del 2%.

Così per l’Italia la stretta monetaria pesa decisamente sui mutui che - secondo i dati del sindacato dei bancari - ora viaggiano verso quota 5%. Per questo la Fabi chiede innanzitutto un intervento veloce per rafforzare il fondo di garanzia destinato all’acquisto delle case per i più giovani.

Gli interessi sui mutui ipotecari - si spiega - avevano già superato il 4% con il costo del denaro all’1,25%. E, con il nuovo rialzo al 2% appena deciso dalla Banca centrale europea, è possibile immaginare che venga sforata la soglia del 5%.

«A distanza di neanche due mesi dalla prima mossa della Bce, e in uno stato di vulnerabilità economica ormai diffusa, la rapidità con cui si sta realizzando il piano record dei tassi dell’Eurotower comincia, dunque, a generare un clima di sfiducia, con forti implicazioni sociali e finanziarie per famiglie e imprese», si sottolinea. Quindi la Fabi puntualizza: "Dai tassi per le nuove erogazioni, che potrebbero sforare il tetto del 5% già nei prossimi mesi, all’aumento dello spread che incombe sui prestiti già concessi a tasso variabile, il nuovo scenario finanziario che si profila per le famiglie e imprese italiane, è sempre più buio». «C'è poi un problema giovani - puntualizza il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileonin - devono essere prorogate le agevolazioni fiscali azzerando ogni tipo di imposta e potenziando il Fondo di garanzia per i mutui dei giovani, grazie al quale lo Stato fa da garanzia alle banche».

Insomma niente di buono. «La crisi dei mutui subprime - spiega il sindacato dei bancari - potrebbe riaccendersi in Europa: la cronaca finanziaria del 2008, infatti, insegna che, nel periodo storico in cui il rialzo dei tassi è stato più alto di sempre e ha preceduto la politica accomodante della Bce per i successivi 15 anni, i tassi hanno raggiunto soglie da capogiro».

E le prossime mosse della Bce proseguono inesorabili verso un ulteriore rialzo del costo del denaro.

