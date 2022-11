Inps, un terzo dei lavoratori italiani guadagna meno di mille euro

Un terzo dei lavoratori italiani guadagna meno di mille euro e per il 22 per cento si tratta di contratti per lavori a termine. La retribuzione annuale media delle donne, nel 2021, risulta pari a 20.415 euro, sostanzialmente invariata rispetto agli anni precedenti e inferiore del 25% rispetto alla corrispondente media maschile.

Sono alcuni dei dati contenuti nel XXI Rapporto Annuale dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), riferito all’anno 2021, presentato all’Università della Calabria, alla presenza del presidente dell’Istituto Pasquale Tridico.

