Sos manodopera nei campi, Coldiretti chiede il ripristino dei voucher

«L'agricoltura è tra i settori quest’anno hanno lamentato la mancanza di manodopera per i raccolti. Semplificare le procedure di reperimento della forza lavoro nei campi è importante e tornare ai voucher può rappresentare una opportunità per non lasciare le produzioni nei campi». Lo ha detto il presidente della Coldiretti Ettore Prandini incontrando il ministro delle Politiche agricole Francesco Lollobrigida in occasione della Giornata della birra 100% made in Italy. «Concordo e ringrazio il Santo Padre - ha detto ancora Prandini - per il suo appello nel chiedere più solidarietà in Europa e più impegno per l’integrazione dei migranti e non solo per gli sbarchi. L’immigrazione irregolare favorisce la clandestinità ed alimenta reati gravissimi come il caporalato che siamo impegnati a combattere con il nostro osservatorio sulle agromafie coordinato dal procuratore Caselli.

Occorre lavorare con serietà sui flussi regolari tagliando la burocrazia e impegnandosi nella formazione, Oggi viene ottenuto da mani straniere più di un quarto del Made in Italy a tavola con 360mila lavoratori che hanno trovato regolarmente occupazione in agricoltura fornendo il 30% del totale delle giornate di lavoro necessarie al settore. I lavoratori stranieri contribuiscono in modo strutturale e determinante all’economia agricola del Paese e rappresentano una componente indispensabile per garantire i primati del Made in Italy alimentare nel mondo su un territorio dove va assicurata la sicurezza sul lavoro e la legalità per combattere inquietanti fenomeni malavitosi che umiliano gli uomini e il proprio lavoro e gettano una ombra su un settore che ha scelto con decisione la strada dell’attenzione alla sicurezza alimentare e ambientale».

