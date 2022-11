Twitter e Facebook: Musk richiama decine di lavoratori, Zuckerberg annuncia licenziamenti

Elon Musk non ha perso tempo nel dimezzare il personale, mandando via più di tremila dipendenti nel giro di un weekend. Ma ora, secondo quanto riporta Bloomberg, Twitter sta correndo ai ripari, richiamando decine di lavoratori licenziati. La motivazione ufficiale sarebbe che sarebbero stati cacciati per «errore». Il social non ha voluto commentare la notizia.

Zuckerberg pronto a licenziare

Meta, la società che controlla Facebook, starebbe per annunciare un piano di licenziamenti di massa a partire dalla prossima settimana. Lo rivelano alcune fonti al Wall Street Journal, secondo cui si tratterebbe di uno dei più grandi round nell’ambito di una recente ondata di tagli ai posti di lavoro nel settore tecnologico dopo la rapida crescita dell’industria durante la pandemia.

I licenziamenti dovrebbero riguardare molte migliaia di dipendenti e l’annuncio sarebbe previsto per mercoledì prossimo. Alla fine di settembre, lavoravano in Meta più di 87.000 persone. I funzionari dell’azienda hanno già detto ai dipendenti di cancellare i viaggi non essenziali a partire da questa settimana

