Bonus moto e scooter 2022, chi ne ha diritto e come accedere all'ecobonus

Bonus moto e scooter 2022, a chi spetta e come fare richiesta dell'ecobonus.

A partire dalle ore 10 di mercoledì 19 ottobre 2022 riapre per i concessionari la piattaforma ecobonus.mise.gov.it per prenotare gli incentivi destinati all’acquisto di ciclomotori e motocicli elettrici.

Per le agevolazioni il Ministero dello Sviluppo economico rende disponibili ulteriori 20 milioni di euro per l’anno 2022, così come previsto dal decreto semplificazioni.

Il contributo, rivolto alle persone fisiche che acquistano un veicolo elettrico nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, verrà calcolato sulla percentuale del prezzo di acquisto: 30% per gli acquisti senza rottamazione e 40% per gli acquisti con rottamazione.

Chi ne ha diritto

Le persone fisiche che, dal 16 maggio al 31 dicembre 2022, acquistano in Italia, anche in leasing finanziario, auto, motocicli e ciclomotori mantenendo la proprietà per almeno 12 mesi.

Questi i veicoli ammessi:

M1, destinati al trasporto di persone, con almeno 4 ruote e massimo 8 posti a sedere, oltre a quello del conducente:

* nuovi di fabbrica * con emissioni di CO 2 non superiori a 135 g/km * Classe Euro 6 o superiore * con prezzo di listino compresi optional (IVA esclusa) non superiore a: ° 35 mila euro per le fasce 0-20 g/km e 61-135 g/km di CO 2 ° 45 mila euro per la fascia 21-60 g/km di CO 2



Le, da L1e a L7e, ciclomotori e motocicli a due, tre o quattro ruote senza limiti di potenza:

* nuovi di fabbrica * elettrici o non elettrici * non elettrici di Classe Euro non inferiore a 5

ciclomotori e motocicli

Ai contributi previsti per la categoria Le dalla L.178/2020 possono accedere anche le persone giuridiche e non è previsto il vincolo del mantenimento della proprietà per almeno 12 mesi.

Le persone giuridiche che, dal 16 maggio al 31 dicembre 2022 acquistano in Italia veicoli anche in leasing finanziario con obbligo di impiego in car sharing con finalità commerciali e mantenimento della proprietà del veicolo per almeno 24 mesi.

Questi i veicoli ammessi:

M1, destinati al trasporto di persone, con almeno 4 ruote e massimo 8 posti a sedere, oltre a quello del conducente:

* nuovi di fabbrica

nuovi di fabbrica * con emissioni di CO 2 non superiori a 60 g/km

con emissioni di CO non superiori a 60 g/km * Classe Euro 6 o superiore

Classe Euro 6 o superiore * con prezzo di listino compresi optional (IVA esclusa) non superiore a: ° 35 mila euro per la fascia 0-20 g/km di CO 2 ° 45 mila euro per la fascia 21-60 g/km di CO 2

con prezzo di listino compresi optional (IVA esclusa) non superiore a:

Le PMI, comprese le persone giuridiche, che dal 16 maggio al 31 dicembre 2022 acquistano in Italia, veicoli commerciali (categoria N1 e N2), anche in leasing finanziario, destinati al trasporto di merci:

* nuovi di fabbrica

* dotati di Massa Totale a Terra non superiore a 3,5 t per la categoria N1 e non superiore a 12 t per la categoria N2

* elettrici

Come chiederlo e ottenerlo

L’iter prevede queste quattro fasi:

1. Prenotazione: il concessionario/rivenditore, una volta completata la registrazione alla piattaforma, procede con la prenotazione del contributo per ogni veicolo e, in base alla disponibilità del fondo, riceve conferma della prenotazione effettuata. 2. Erogazione: il concessionario/rivenditore riconosce al suo cliente il contributo tramite compensazione del prezzo di acquisto. 3. Rimborso: il costruttore/importatore del veicolo rimborsa al concessionario/rivenditore il contributo erogato. 4. Recupero: il costruttore/importatore del veicolo riceve dal concessionario/rivenditore tutta la documentazione utile per recuperare il contributo rimborsato sotto forma di credito d’imposta

Contributi concessi

Qui trovi, distinti per categorie di veicoli, le modalità e i criteri di attribuzione dei contributi.

Veicoli di categoria M1

Veicoli di categoria N1 e N2

Veicoli di categoria Le

*ovvero oggetto di ritargatura ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 febbraio 2011 n.76, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 2 aprile 2011 (nel caso di locazione finanziaria da almeno 12 mesi)

