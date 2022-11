Quando pagano Reddito e Pensione di Cittadinanza a novembre 2022? Consulta DATE e GUIDA

Quando pagano Reddito e Pensione di Cittadinanza a novembre 2022? Ecco DATE e GUIDA.

Quando verranno pagati il Reddito di Cittadinanza (RDC) e la Pensione di Cittadinanza nel mese di novebre? Come spiega l'Inps, anche nel 2022 le disposizioni di pagamento per il Reddito di Cittadinanza 2022 successive alla prima vengono generalmente inviate a Poste Italiane intorno al 27 di ciascun mese, salvo diverse indicazioni.

Il pagamento del Reddito di Cittadinanza (RDC) e della Pensione di Cittadinanza (PDC) per la mensilità di novembre 2022 è previsto a partire dal 21 novembre per i vecchi percettori, e a partire dal 16 novembre per chi ha inviato una nuova domanda Rdc/Pdc.

Ecco come richiedere il Reddito di Cittadinanza?

Puoi fare domanda accedendo alla specifica sezione del sito INPS con PIN dispositivo, SPID, CIE o CNS. In alternativa, puoi richiederlo sul sito del Ministero del Lavoro www.redditodicittadinanza.gov.it oppure presso l’ufficio postale dopo il 6 di ogni mese o ancora tramite CAF o Patronato.

Quali sono i requisiti per richiedere il Reddito di Cittadinanza?

Per i requisiti necessari a richiedere il Reddito di Cittadinanza o la Pensione di Cittadinanza devi fare riferimento a quanto pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro www.redditodicittadinanza.gov.it.

osa posso acquistare con la Carta RdC?

Gestione e utilizzo della Carta del Reddito di Cittadinanza sono in capo a Poste Italiane. Queste informazioni sono disponibili sul loro sito al link https://www.poste.it/carta-rdc.html.

Devo fare la DID per il Reddito di Cittadinanza. Come posso fare?

L’INPS non si occupa direttamente della seconda fase del Reddito di Cittadinanza relativa alla presentazione della Disponibilità all’impiego e ai contatti con i Centri provinciali per l’Impiego. Per queste informazioni devi rivolgerti all’ ANPAL, l’Agenzia del Ministero del Lavoro che se ne occupa direttamente. Puoi contattare l’ ANPAL dal sito www. anpal.gov.it dove sono inoltre disponibili tutte le informazioni specifiche.

La mia domanda di RdC è stata accettata ma non ho ricevuto il secondo sms da LavoroWeb per il ritiro della Carta. Come posso fare?

Puoi ritirare la Carta per il Reddito di Cittadinanza recandoti presso il tuo ufficio postale di competenza e presentando semplicemente il tuo documento di identità e il tuo codice fiscale.

Entro quando va spesa la mensilità del Reddito di Cittadinanza?

La somma mensile del Reddito di Cittadinanza va spesa entro la fine del mese solare successivo a quello in cui è avvenuto l’accredito (ad esempio: accredito avvenuto a giugno, la somma va spesa entro il 31 luglio). Eventuali arretrati non sono soggetti a tale scadenza.

Ho fatto domanda per il Reddito di Cittadinanza. Quando riceverò risposta?

Le domande presentate per il Reddito di Cittadinanza in qualsiasi giorno del mese ricevono risposta dal 15 del mese successivo a quello di presentazione.

La mia domanda di RdC è stata lavorata con ritardo. Perderò i mesi di pagamento precedenti alla lavorazione?

Il pagamento decorre dalla data di presentazione della domanda come da norma. Pertanto, una volta che la tua domanda dovesse essere accolta, riceverai anche gli arretrati dalla prima mensilità spettante riferita al mese successivo a quello di presentazione.

Come vanno comunicate assunzioni e variazioni dello status economico dai percettori di RdC?

Utilizzando il modello “RdC-com Esteso” o “Ridotto”, a seconda dei casi, da compilare e inviare tramite CAF o sito INPS.

Cosa vuol dire domanda RdC in attesa di RdC-com?

Vuol dire che nel presentare la richiesta hai barrato la casella “E” che significa che tu o un membro della tua famiglia lavoravate al momento della domanda e che questo rapporto di lavoro è cominciato dopo il 2017. In questi casi è necessario inviare il modello “RdC-com” compilato altrimenti la domanda non può essere lavorata.

Ho finito i 18 mesi di Reddito di Cittadinanza. Posso ripresentare domanda?

Potrai presentare domanda nel mese successivo a quello dell’ultimo accredito di RdC, quando la tua domanda risulterà “Terminata” (ad esempio: se la diciottesima mensilità è a dicembre, potrai ripresentare domanda a gennaio e ricomincerai a percepire il RdC dal 15 febbraio).

Per confermare il Reddito di Cittadinanza nel 2021 è necessario fare qualcosa?

Sì, entro il 31 gennaio deve essere richiesto l’ ISEE 2021. Nel caso in cui questa data non venga rispettata, il Reddito di Cittadinanza verrà sospeso fino ad acquisizione della nuova documentazione.

A chi spetta la Pensione di Cittadinanza invece del Reddito di Cittadinanza?

Ai nuclei familiari che possiedono tutti i requisiti per richiedere il Reddito di Cittadinanza e in più sono composti da persone che abbiano tutte più di 67 anni.

Ho preso tutte le 18 mensilità della Pensione di Cittadinanza. Devo rifare domanda?

No. La Pensione di Cittadinanza si rinnova automaticamente alla scadenza dei 18 mesi previsti dalla norma.

