Criptovalute: Cipro sospende Ftx, blocco in tutta l'Unione europea

Scossa nel mondo delle criptovalute. L’autorità di vigilanza cipriota, Cyprus Securities and Exchange Commission ("CySEC"), ha comunicato di aver provveduto a sospendere l’autorizzazione ad operare come impresa di investimento in capo a FTX EU LTD a partire dall’11 novembre 2022. Lo si apprende dalla Newsleter della Consob. Di conseguenza, in virtù del cosiddetto "passaporto europeo" «la sospensione ha effetto in tutta la Ue», si legge in una nota della Consob italiana. Durante il periodo di sospensione dell’autorizzazione, l’impresa non può svolgere servizi di investimento nei confronti della clientela, né può eseguire nuove operazioni, né accettare nuova clientela.

