Assicurazioni, il direttivo Ania approva l'ipotesi di rinnovo del contratto collettivo del personale

Il Consiglio direttivo dell’ANIA, Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici, ha approvato, nella riunione di oggi, l’ipotesi d’intesa che ANIA e FIRST/CISL, FISAC/CGIL, FNA, SNFIA e UILCA avevano sottoscritto lo scorso 16 novembre per il rinnovo dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro del personale dipendente non dirigente delle imprese di assicurazione e delle società di assicurazione assistenza. Anche in questa occasione, evidenzia l'Associazione, le imprese e le organizzazioni Sindacali hanno dimostrato che relazioni industriali caratterizzate da un’interlocuzione matura e costruttiva sono capaci di cogliere i cambiamenti in atto, fornendo un quadro normativo innovativo in grado, da un lato, di modulare le sempre crescenti esigenze di flessibilità delle Imprese e, dall’altro, di salvaguardare l’occupazione del settore anche attraverso il Fondo di Solidarietà. Altro aspetto rilevante dell’accordo riguarda le importanti misure introdotte sui temi dei diritti civili e sociali, delle pari opportunità e della diversity.

“L’ANIA - afferma la presidente dell’Associazione, Maria Bianca Farina - esprime ampia soddisfazione per l’intesa raggiunta, che testimonia il grande senso di responsabilità dimostrato dalle Imprese nei confronti dei dipendenti nel difficile momento economico e sociale che il Paese sta attraversando”.

© Riproduzione riservata