Bonus sociale bollette per le famiglie, il tetto dei 12mila euro di Isee sale a 15mila

"Per le famiglie lo stato interviene per calmierare le bollette portando il tetto dei 12mila euro di Isee a 15mila euro, questa misura pesa circa 9 miliardi". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in conferenza stampa, ha illustrato la manovra.

Bonus sociale bollette

Per le famiglie più fragili confermato e rafforzato il meccanismo che consente di ricevere il bonus sociale bollette, con un innalzamento della soglia Isee da 12.000 euro a 15.000 euro. Misure contro l’inflazione: Riduzione dell’Iva dal 10 al 5% per i prodotti per l’infanzia e per l’igiene intima femminile (tampon tax). Viene inoltre istituito un fondo di 500 milioni di euro destinato alla realizzazione di una "Carta Risparmio Spesa" per redditi bassi fino a 15mila gestita dai comuni e volta all’acquisto di beni di prima necessità. Si tratta di una sorta di "buoni spesa" da utilizzare presso punti vendita che aderiscono all’iniziativa con un’ulteriore proposta di sconto su un paniere di prodotti alimentari.

Il "pacchetto famiglia"

Assegno unico per le famiglie con 3 o più figli (610 milioni)

Per il 2023 assegno unico per famiglie con 3 o più figli. In particolare, sarà maggiorato del 50% per il primo anno, e di un ulteriore 50% per le famiglie composte da 3 o più figli.

Confermato l’assegno per i disabili

(esempio: Taglio cuneo fiscale fino 3% per i lavoratori dipendenti con redditi bassi (4.185 miliardi):Esonero contributivo del 2% per redditi fino a 35.000 euro e del 3% per redditi fino a 20.000 euro. La riduzione del cuneo è tutta a beneficio dei lavoratori.

Premi di produttività detassati

Per i dipendenti aliquota al 5% per premi di produttività fino a 3.000 euro. Agevolazioni alle assunzioni a tempo indeterminato con una soglia di contributi fino a 6 mila euro per chi ha già un contratto a tempo determinato e in particolare per le donne under 36 e per i percettori del reddito di cittadinanza.

Proroga per il 2023 delle agevolazioni per acquisto prima casa per i giovani under 36 Introduzione per i lavoratori autonomi di una flat tax incrementale al 15% con una franchigia del 5% e un tetto massimo di 40.000 euro.

