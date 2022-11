Incremento del 50% per l'assegno ai nuclei familiari numerosi: tetto Isee a 40mila euro

Arriva un tetto Isee all’incremento del 50% dell’assegno unico per i nuclei familiari con tre o più figli. Lo prevede l’ultima bozza della manovra circolata. L'aumento dell’assegno unico familiare per i nuclei numerosi avviene infatti «per livelli di ISEE fino a 40.000 euro».

L’incremento del 50% dell’assegno unico per i nuclei familiari numerosi prevede oltre al limite dell’Isee a 40mila euro anche una soglia temporale e cioè «per ciascun figlio di età compresa tra uno e tre anni». Lo si legge nell’ultima bozza circolata della manovra.

