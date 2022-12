Pensioni: l'importo medio è di 13.753 euro l'anno. Metà degli italiani sotto 8.897

Nel 2021, l’importo medio annuo delle pensioni è di 13.753, e il valore mediano dell’importo annuo delle singole prestazioni pensionistiche è di 8.897 euro, vale a dire che la metà delle pensioni prese singolarmente non supera questo importo. Forti differenze si rilevano con riferimento al genere, al territorio e alla tipologia di prestazione. Lo rileva l’Istat in un report.

Le donne sono la maggioranza sia tra i titolari di pensioni (55%) sia tra i beneficiari (52%), ma gli uomini percepiscono il 56% dei redditi pensionistici. In media, l’importo di una pensione di una donna è più basso rispetto a quello riservato agli uomini per lo stesso tipo di pensione (11mila contro 17mila) e i redditi mediani percepiti dalle donne sono inferiori del 28% rispetto a quelli degli uomini (14.529 contro 20.106 euro).

