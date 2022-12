Carburanti, da gennaio addio allo sconto: il pieno costerà nove euro in più

Ancora poco più di 24 ore per usufruire dello sconto sulle accise dei carburanti. Dal primo gennaio 2013 fare il pieno costerà di più.

Se non si arriverà ad una proroga dei tagli sulle accise verranno ripristinate le aliquote in vigore alla data antecedente del 22 marzo. I prezzi aumenteranno di 18,3 centesimi al litro per la benzina e il diesel e di 3,4 centesimi per il Gpl.

E secondo le stime calcolate da Assoutenti, l'aumento porterà ad un costo superiore ai nove euro in più per ogni pieno effettuato. Se si ipotizzano due pieni al mese, la somma da pagare in più sfiora i 220 euro all'anno.