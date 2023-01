Bonus auto e moto: ecco gli incentivi che ripartono dal 10 gennaio.

Si riapre la possibilità di avere incentivi per l’acquisto di auto e moto meno inquinanti. Le prenotazioni vanno fatto sulla piattaforma ecobonus.mise.gov.it a partire dalle ore 10 di lunedì 10 gennaio.

Ecco come sono ripartire le varie risorse:

1) I VEICOLI ELETTRICI: 190 milioni per gli autoveicoli (fino a 8 persone) con emissioni comprese nella fascia 0-20 grammi di anidride carbonica per chilometro

2) VEICOLI IBRIDI PLUG-IN: 235 milioni per veicoli di categoria M1 (per il trasporto fino a otto persone) con emissioni comprese nella fascia 21-60 grammi di anidride carbonica per chilometro

3) VEICOLI A BASSE EMISSIONI: 150 milioni per veicoli di categoria M1 (fino con emissioni comprese nella fascia 61-135 grammi di anidride carbonica per chilometro

4) PERSONE GIURIDICHE: Il 5% degli importi per le auto non inquinanti sono riservati agli acquisti fatti da persone giuridiche per attività di car sharing commerciale o noleggio

5) MOTO E CICLOMOTORI: per motocicli e ciclomotori di categoria da L1e a L7e (in pratica dai 'cinquantinì alle microcar) sono previsti: 5 milioni per i veicoli non elettrici; 35 milioni per i veicoli elettrici

6) VEICOLI COMMERCIALI: 15 milioni per i veicoli commerciali elettrici di categoria N1 (leggeri) e N2 (da 3,5 fino a 12 tonnellate).

I concessionari potranno inserire le prenotazioni sulla piattaforma ecobonus.mise.gov.it solo a partire dalle ore 10 di martedì 10 gennaio 2023.

