Bonus sociale bollette: chi ha diritto allo sconto e come funziona la misura

Bonus sociale bollette: a chi spetta lo sconto e come funziona la misura.

Già nella prima bozza della legge di Bilancio 2023, il governo Meloni ha scelto di prorogare per i primi tre mesi dell’anno lo sconto nelle fatture di luce e gas. La misura, il bonus sociale bollette, sarà peraltro destinata non più soltanto alle famiglie con soglia Isee non superiore ai 12mila euro: tale quota è stata infatti alzata a 15mila. Resta invece ferma a 20mila euro la soglia per le famiglie con almeno quattro figli a carico.

Per accedere al beneficio, basterà presentare un’attestazione Isee che certifichi la presenza dei requisiti economici o essere semplicemente titolari del reddito o della pensione di cittadinanza. Chi è affetto da disagio fisico dovrà invece presentare apposita domanda.

Hanno diritto al bonus sociale bollette anche i clienti domestici che soffrono di una malattia grave o che convivono con un soggetto che ne è affetto, qualora l’uso di apparecchiature elettromedicali sia necessario per la sopravvivenza del paziente.

