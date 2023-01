Quando pagano l'Assegno unico a gennaio 2023? Consulta il calendario Inps - LE DATE

Quando pagano l'Assegno unico a gennaio 2023? Ecco il calendario Inps - LE DATE.

Tra la seconda e la terza settimana di gennaio 2023, dovrebbe giungere il pagamento dell’Assegno Unico Inps. L’importo viene versato sul conto corrente indicato all’atto della presentazione della domanda. Chi percepisce già il Reddito di cittadinanza non ha l’obbligo presentare alcuna domanda per ricevere l’assegno unico universale 2023.

L’INPS erogherà la somma direttamente sulla carta Rdc, ma con un mese di ritardo: a gennaio 2023 si riceverà dunque la rata di dicembre 2022.

Incremento dell'assegno unico e universale per i figli a carico

Dal primo gennaio 2023, è previsto un incremento del 50% dell'assegno unico per le famiglie con figli di età inferiore a un anno e per i figli con una età compresa da uno a tre anni per le famiglie con tre o più figli e con ISEE fino a 40.000 euro. Prevista anche una maggiorazione del 50% dell'assegno unico per le famiglie con 4 o più figli. Sono confermate e rese strutturali le maggiorazioni dell'assegno unico per ciascun figlio con disabilità a carico senza limiti di età.

