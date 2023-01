Ecco com'è composto il prezzo della benzina e del gasolio e quanto incidono accise e tasse

Il prezzo attuale della benzina è composto sostanzialmente da tre parti: il costo netto del combustibile, incluso il guadagno dei gestori delle pompe, le accise e l’imposta sul valore aggiunto (Iva).

Le tasse sulla benzina

In riferimento alla benzina la componente fiscale è pari al 58%, decisamente superiore al prezzo industriale (42%). Considerando la rilevazione del Mase del 9 gennaio 2023 e quindi dopo la reintroduzione delle accise (primo gennaio 2023) su un prezzo della benzina di 1,812 euro/litro la componente fiscale è pari a 1,055 euro/litro mentre quella industriale 0,757 euro/litro. Della componente fiscale 0,728 euro/litro sono accise mentre 0,327 euro/litro è Iva (al 22%).

Per la componente industriale invece 0,548 euro/litro è il costo della materia prima mentre 0,209 euro/litro è costituito dal margine lordo. Sulla materia prima (pari al 30% del prezzo) influiscono le quotazioni internazionali e l’effetto cambio euro/dollaro. Sul margine invece pari al 12% del prezzo, l’operatore può agire per modificare il prezzo alla pompa.

La composizione del prezzo del gasolio

Leggermente differente invece la composizione del prezzo del gasolio. In questo caso la componente fiscale del prezzo è inferiore a quella industriale, 45% (0,777 euro/litro) rispetto al 55% (0,940 euro/litro). le accise per il diesel - sulla base del prezzo di dicembre di 1,717 euro/litro - valgono 0,467 mentre l’iva (al 22%) 0,319 euro/litro. La materia prima vale 0,773 euro/litro, il margine lordo 0,167. sulla materia prima le quotazioni internazionali e l’effetto euro/dollaro sono pari al 45% mentre il margine vale il 10% del prezzo sul quale l’operatore può agire per modificare il prezzo alla pompa.

