Medici in pensione a 72 anni, nel Milleproroghe torna di moda una vecchia ipotesi

Medici in pensione a 72 anni. Con alcuni emendamenti della maggioranza depositati e segnalati nel decreto Milleproroghe rispunta questa ipotesi, già bocciata nella Manovra di fine anno. Alla base l’obiettivo di far fronte alla carenza di personale, consentire nel frattempo l’incremento dei laureati in medicina e chirurgia con le relative specializzazioni, garantire continuità nell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza e ridurre i tempi delle liste d’attesa. Ipotesi deroga sull'età pensionabile sulla quale i sindacati Anaao Assomed e Smi hanno espresso contrarietà. «Misura utile solo a favorire determinate lobby», commenta il segretario nazionale Anaao Assomed Pierino Di Silverio sottolineando che "si cerca di far rientrare dalla finestra ciò che era uscito dalla porta principale perché reputata misura inutile per rispondere al problema della carenza di personale, né tantomeno utile ad un rinnovamento di un sistema sanitario in stato agonizzante». Secondo il segretario generale del Sindacato Medici Italiani (Smi), Pina Onotri, «non sono queste le soluzioni per risollevare le sorti della medicina di prossimità.

Non servono misure tampone che penalizzano ancor di più i medici, in fuga, ormai, dal Ssn per i carichi di lavoro insopportabili e per le retribuzioni in caduta libera».

