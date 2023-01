Cos'è la perequazione delle pensioni

La perequazione delle pensioni è un meccanismo che mira a garantire un livello minimo di pensione a tutti i pensionati, indipendentemente dal loro reddito o dalla loro situazione previdenziale. La perequazione viene effettuata attraverso trasferimenti di fondi da parte dello Stato o di altre fonti, al fine di aumentare le pensioni più basse per portarle a un livello accettabile.

Perequazione delle pensioni in Italia

In Italia, la perequazione delle pensioni è effettuata attraverso l'assegno universale, una misura introdotta nel 2021, che prevede un assegno mensile a favore di tutti i pensionati che percepiscono una pensione inferiore ad una soglia stabilita.

In generale, la perequazione delle pensioni è considerata un modo per garantire una maggiore equità sociale e per combattere la povertà tra gli anziani, che spesso sono i più vulnerabili all'interno della società.

Il ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti ha firmato il decreto che dispone a partire dal 1 gennaio 2023 un adeguamento pari a +7,3% delle pensioni dei cittadini. L’aumento, come previsto dalla normativa vigente, è stato calcolato sulla base della variazione percentuale che si è verificata negli indici dei prezzi al consumo forniti dall’Istat il 3 novembre 2022.

© Riproduzione riservata