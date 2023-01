Il direttore del NYT Joe Khan nel board dell'Osservatorio Giovani–Editori

Il nuovo direttore del The New York Times Joe Kahn è entrato a far parte dell' International Advisory Council dell’Osservatorio Permanente Giovani - Editori.

Kahn, 58 anni, al timone del New York Times dall'anno scorso, ha formalmente accolto l'invito del presidente dell'Osservatorio Andrea Ceccherini ed è entrato nel board dell'Organizzazione, cui è demandata la supervisione e lo studio dei progetti di media literacy dell'Organizzazione, e di cui fanno già parte Tim Cook (Ceo Apple), Matt Murray (direttore The Wall Street Journal), Kevin Merida (direttore Los Angeles Times) e lo stesso presidente Ceccherini‎.

"Un grande onore poter dare il benvenuto a bordo della nostra Organizzazione a Joe Kahn - ha commentato Ceccherini - Sono convinto che lavorare con Joe sarà fonte di ispirazione per noi tutti. In Osservatorio ci sentiamo privilegiati nel poter contare sul contributo dei direttori di tre grandi e prestigiosi media brands del giornalismo di qualità internazionale, come The New York Times, The Wall Street Journal e The Los Angeles Times. Lavorando insieme, puntiamo a dar vita ad un progetto di technology media literacy capace di sviluppare la coscienza critica dei più giovani nell'era dell'artificial intelligence".

© Riproduzione riservata