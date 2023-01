Che cos'è la flat tax: ecco gli obiettivi del governo sulla tassa piatta.

«Nel nostro programma di coalizione abbiamo stabilito che il percorso per arrivare a una flat tax per tutti è il percorso di legislatura. Questo prevede degli step e quello cui sta lavorando il viceministro Leo è uno step: lo step cui si sta lavorando è pensare di trovare un punto intermedio di tre aliquote e piano piano arrivare all’aliquota unica fiscale per armonizzare il sistema di prelievo tributario per tutti». Lo ha detto il responsabile del programma della Lega Armando Siri, durante una conferenza stampa in Senato. «Stiamo andando in quella direzione, piano piano, perché c'è anche un tema di risorse», ha puntualizzato, «ma bisogna essere un pò fiduciosi: l’estensione a 85mila euro è stato un altro passo avanti importante apprezzato da migliaia di piccoli imprenditori».

Il governo Meloni intende estendere la tassa piatta al 15% anche alle altre categorie, come dipendenti e pensionati. L'idea potrebbe essere quella di fissarla come prima aliquota Irpef e far crescere gradualmente il limite massimo di accesso nei cinque anni di legislatura, iniziando ad esempio da 20mila euro e poi aumentando. Questo obiettivo, però, sembra ancora molto lontano. La questione è semplice: è una misura costosa e di denaro, soprattutto in questo momento storico, ce n'è molto poco.

Che cos'è la flat tax

È cosiddetta “tassa piatta”, un sistema fiscale non progressivo in cui si applica una sola aliquota, indipendentemente dal livello di reddito dei singoli, al netto di eventuali deduzioni o detrazioni fiscali. In altre parole, tutti i redditi sono tassati allo stesso modo, senza scaglioni di aliquote progressive. Questo sistema è stato proposto come un modo per semplificare il sistema fiscale e ridurre la pressione fiscale sui contribuenti. Tuttavia, c'è anche chi sostiene che la flat tax favorisce i contribuenti con redditi più elevati a scapito di quelli con redditi più bassi.

In alcuni casi, come in Russia e Ucraina, la flat tax è stata introdotta come un'aliquota unica per i redditi da lavoro dipendente e autonomo. In altri casi, come in Estonia e Lettonia, è stata introdotta come un'aliquota unica per tutti i redditi, compresi quelli da capitali e proprietà.

In alcuni Paesi come Hong Kong e Singapore, la flat tax è stata introdotta come una tassa unica sui redditi personali e sulle società.

