Bonus 200 euro carburanti, Agenzia entrate: pure per la ricarica delle elettriche

Il bonus carburanti deve essere erogato «anche per la ricarica di veicoli elettrici per non creare ingiustificate disparità di trattamento tra differenti tipologie di veicoli». Lo ha detto il Direttore Centrale Coordinamento normativo dell’Agenzia delle Entrate, Sergio Cristallo, in audizione alla Commissione Attività produttive, nell’ambito dell’esame del disegno di legge circa la trasparenza dei prezzi dei carburanti. I buoni «possono essere dispost sin da subito», ha aggiunto Cristallo. Il bonus è pari a 200 euro.

Agenzia entrate: il bonus ha rilevanza reddituale

Il bonus carburante percepito dal dipendente «assume rilevanza reddituale» nel momento in cui lo stesso «entra nella disponibilità del lavoratore». Lo ha detto il Direttore Centrale Coordinamento normativo dell’agenzia delle Entrate, Sergio Cristallo, in audizione alla Commissione Attività produttive della Camera, nell’ambito dell’esame del disegno di legge circa la trasparenza dei prezzi dei carburanti. Lo stesso bonus deve «ritenersi completamente deducibile dal reddito d’impresa», ha precisato Cristallo.

