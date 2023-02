Auto solo elettriche dal 2035: "È una forzatura". Italia indietro: solo 36mila colonnine di ricarica

L’addio alle auto inquinanti dal 2035 deciso dal Parlamento europeo è una «forzatura» che presenta delle criticità dal punto di vista tecnologico: per fare il grande salto verso l’elettrico, infatti, bisognerebbe prima passare a un modello di mobilità a servizio, una sorta di car sharing evoluto basato sulle auto a guida autonoma. Ne è convinto Sergio Savaresi, professore ordinario di automazione nei veicoli del Politecnico di Milano.

«L'idea di puntare alla decarbonizzazione e alla transizione verso fonti di energia non fossili va nella direzione giusta, ma - commenta l’esperto - sarebbe stato più razionale dare l’obiettivo da raggiungere, lasciando a ognuno la possibilità di trovare la strada tecnologica migliore per arrivarci, piuttosto che imporre una tecnologia». Questa forzatura non tiene conto del fatto che «il passaggio alle auto elettriche mal si concilia con il nostro modello tradizionale di auto privata. In Italia - ricorda Savaresi - abbiamo 40 milioni di veicoli di proprietà che sono mediamente poco usati. In questo scenario servirebbero auto elettriche con una grande autonomia e quindi batterie molto grosse, che col poco utilizzo rappresenterebbero uno spreco. Inoltre la ricarica sarebbe molto impegnativa per il singolo privato e richiederebbe di tappezzare le nostre città di colonnine». Lo sviluppo delle auto autonome, però, è ancora agli albori, frenato «dalle difficoltà nella sperimentazione, dagli aspetti normativi e dalla paura degli incidenti che ne limitano l'accettazione da parte delle persone», sottolinea l’esperto del Politecnico di Milano. «Penso che serviranno una decina di anni perché questa tecnologia sia matura. Se l’Europa accelerasse sulle auto a guida autonoma entro il 2030, allora forse nel giro di cinque-otto anni potremmo passare dalle auto private alla mobilità a servizio, rendendo così realistico il salto verso le auto elettriche».

Il ministro Urso: "Siamo in estremo ritardo. Appena 36mila colonnine in Italia"

«La strategia è quella di accelerare su investimenti, tecnologie, stabilimenti, la filiera delle batterie e le colonnine elettriche. Ma siamo in estremo ritardo, lo dico con franchezza, in Italia ci sono appena 36mila colonnine di ricarica in confronto con le 90mila della piccola Olanda, negli anni passati è stato fatto veramente poco. Chi ha governato negli scorsi anni, pur sapendo la svolta che sarebbe arrivata, non ha adattato il sistema produttivo». Lo ha detto il ministro delle Imprese e Made in Italy, Adolfo Urso, intervistato a 'Radio anch’iò su Radio1, parlando del voto del Parlamento Ue che ha deciso lo stop nell 2035 della vendita di auto a motore termico.

