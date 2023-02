Tesla richiama 362mila auto con guida "Full self driving": rischio incidenti. Crollo in Borsa

Tesla sta richiamando più di 362.000 auto equipaggiate con il suo sistema di assistenza alla guida Full Self Driving dopo che le autorità governative di regolamentazione hanno scoperto che aumenta il rischio di incidenti. E, a causa di questo "incidente", Tesla ieri ha perso il 5,7% a Wall Street

Il sistema ideato dall’azienda, che può sterzare, accelerare, frenare e cambiare corsia da sola, consente ai veicoli di viaggiare al di sopra dei limiti di velocità legali e attraverso gli incroci in «maniera illegale o imprevedibile», secondo la National Highway Traffic Safety Administration.

I test e le analisi dell’agenzia per la sicurezza stradale hanno dimostrato che un componente del sistema che guida l’auto sulle strade cittadine potrebbe creare «un rischio irragionevole per la sicurezza dei veicoli a motore basato sull'insufficiente rispetto delle leggi sulla sicurezza del traffico». L’agenzia ha riferito che Tesla non è a conoscenza di morti o feriti causati dai difetti identificati. National Highway Traffic Safety Administration ha precisato che il "recall" ha affrontato solo una serie di preoccupazioni che aveva con il 'Full Self Driving' e che sta continuando a indagare sul sistema e sulla tecnologia meno avanzata che Tesla chiama Autopilot.

