Controlli a tappeto della Corte Conti: al centro c'è il Pnrr

Al via controlli a tappeto da parte della Corte dei Conti sugli interventi legati al Pnrr: saranno oltre 120 quelli esaminati dalla Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti entro i prossimi tre anni, con una media di 30 all’anno riferita al quadriennio 2022-2025. E’ quanto evidenziato nell’edizione 2023 del Programma relativo alle attività della Sezione centrale di controllo sulla gestione, in cui si conferma, per i prossimi anni, l’attenzione della Corte verso le misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del correlato Piano Nazionale Complementare.

