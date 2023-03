Sconti sulle bollette, Governo al lavoro: si pensa al bonus famiglie che premia il risparmio. E l'Isee...

Nuovi aiuti in arrivo sul fronte delle bollette. Nonostante il calo dei prezzi energetici rispetto ai picchi dei mesi scorsi, il governo si prepara a garantire un sostegno a famiglie e imprese anche oltre il 31 marzo, quando scadono gli sconti previsti dalla legge di bilancio. Questa volta però non ci si limiterà ad una proroga, ma il governo ha già detto di voler cambiare gli aiuti. Tra le misure allo studio, si va dal bonus famiglie che premia il risparmio, alla soglia per i crediti d’imposta, fino al nodo degli oneri di sistema.

Il nuovo decreto è quasi pronto sul tavolo del governo, che punta a portarlo al prossimo consiglio dei ministri, che dovrebbe riunirsi in settimana o al massimo all’inizio della prossima - se dovesse slittare per gli impegni internazionali della premier attesa a Bruxelles per il Consiglio europeo. La logica dei nuovi aiuti, ha spiegato in un’intervista la sottosegretaria all’economia Sandra Savino, è quella della "selettività". Si valuta in particolare il rinnovo del bonus sociale con le attuali soglie Isee, mentre per le imprese si studia un credito di imposta modulato sul prezzo del gas: l’idea è fissare una soglia oltre la quale lo sconto aumenta, mentre al di sotto non è previsto. Per le famiglie, invece, come già annunciato dal ministro dell’economia Giancarlo Giorgetti, si pensa ad un bonus famiglie basato sui consumi, incentivando il risparmio: sulla misura, tuttavia, si attendono le proiezioni di fattibilità dell’Arera e l’avvio potrebbe quindi slittare al trimestre successivo.

C'è poi il tema degli oneri generali di sistema, che finora sono stati azzerati, ma per i quali restano in piedi anche le ipotesi di un taglio parziale o addirittura della reintroduzione. La decisione non è ancora stata presa: «In questo momento ci sono ancora i tavoli tecnici che fanno le simulazioni, ci porteranno la proposta e su quello valuteremo», spiega il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto. Ma la preoccupazione delle associazioni dei consumatori è alta e sale il pressing sul governo: se non si rinnova per intero l'azzeramento degli oneri di sistema della luce e l’intervento sul gas, Iva al 5% e oneri, nonostante i prezzi all’ingrosso in calo, le bollette delle famiglie rischiano un’impennata, avvertono in coro, calcolando il rischio di un balzo del 58% per il gas e del 27% per la luce.

Resta in primo piano intanto sul tavolo del governo anche il tema della siccità. Dopo la cabina di regia crisi idrica convocata per domani, è atteso nel prossimo consiglio dei ministri anche il decreto per affrontare l’emergenza: un provvedimento con semplificazioni e deroghe per accelerare le opere, per le quali ci sono risorse già stanziate per quasi 8 miliardi.

La risposta dell'Adoc

«Il governo non faccia scherzi. Se l'esecutivo decidesse di non rinnovare gli sconti introdotti da Draghi, gli unici a essere penalizzati saranno i consumatori, soprattutto chi ha un reddito basso e chi è precario». È quanto sostiene la presidente dell’Adoc, Anna Rea. «Le famiglie continuano a essere tartassate da un’inflazione molto alta, mentre gli stipendi e le pensioni continuano a rimanere al palo. Siamo d’accordo a nuove misure per famiglie e imprese per fronteggiare il caro bollette, ma è necessario un pieno coinvolgimento delle associazioni dei consumatori per una modifica strutturale della bolletta. E per fare questo serve tempo. Sono mesi che lo diciamo e ancora non è stato fatto nulla», spiega la presidente dell’Adoc Nazionale. «Ora è urgente rinnovare tutti i bonus in scadenza a fine marzo. Nonostante i cali del 20% registrati da Arera - conclude - i costi delle bollette sono ancora il doppio rispetto al periodo pre covid».

