Entro l'1 maggio 2023 le domande di pensione per i lavori usuranti. Ecco i requisiti necessari e chi può accedere

I lavoratori impegnati in attività particolarmente faticose e pesanti che intendono andare in pensione dal 2024 devono presentare domanda all’Inps entro il primo maggio 2023. Lo fa sapere l’istituto con un messaggio. L’Inps sottolinea che i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti (lavoratori addetti alla cosiddetta "linea catena"; conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo) possono andare in pensione se hanno un’anzianità contributiva di almeno 35 anni e, se lavoratori dipendenti, di un’età minima di 61 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 97,6.

Se sono lavoratori autonomi sarà necessaria un’età minima di 62 anni e 7 mesi, fermo restando il raggiungimento di quota 98,6. Vanno con questi requisiti anche i lavoratori che fanno almeno 78 notti all’anno. Chi lavora di notte da 64 a 71 turni all’anno potrà andare in pensione con almeno 35 anni di contributi e 63 anni e sette mesi di età ferma restando la quota di 99,6 se dipendente. Se autonomo la quota sale a 100,6 con almeno 64 anni e sette mesi di età. Se si lavorano da 72 a 77 notti l’anno l’età minima, sempre con 35 anni di contributi , è di 62 anni e sette mesi per i dipendenti e di 63 anni e sette mesi per gli autonomi.

La presentazione della domanda di riconoscimento del beneficio oltre il termine del primo maggio 2023 comporta il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato pari a un mese, per un ritardo della presentazione inferiore o pari a un mese, due mesi, per un ritardo della presentazione superiore a un mese e inferiore a tre mesi e di tre mesi, per un ritardo della presentazione pari o superiore a tre mesi. Per avere diritto all’anticipo della pensione è necessario che l’attività particolarmente faticosa sia stata fatta per almeno sette anni negli ultimi 10 di carriera o per almeno la metà della propria vita lavorativa.

