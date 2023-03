L’accordo tra Bruxelles e la Germania sugli e-fuel taglia fuori l’Italia. Cosa sono i carburanti sintetici

"Abbiamo trovato un accordo con la Germania sull'uso futuro degli e-fuel", i carburanti sintetici per le auto: lo annuncia su Twitter il commissario europeo per l'Ambiente Frans Timmermans. «Lavoreremo ora per far adottare quanto prima gli standard di Co2 per la regolamentazione delle automobili».

Per l'Italia l'intesa tedesca sugli e-fuel è svantaggiosa

L’intesa tra la Commissione europea e la Germania per una deroga agli e-fuel dallo stop ai motori termici dal 2035 è considerato svantaggiosa per l’Italia, che invece punta sui biocarburanti. A quanto si apprende la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, farà presente la questione alla presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, a margine del vertice Ue in corso a Bruxelles. L’Italia ha finora chiarito che senza una deroga per i biocarburanti manterrà il voto contrario allo stop ai motori termici dal 2035.

Cosa sono gli e-fuel

Gli e-fuel, noti anche come combustibili elettrici, sono una categoria di carburanti sintetici prodotti utilizzando energia elettrica rinnovabile, come energia solare o eolica. Questi carburanti vengono generati attraverso un processo chiamato elettrolisi dell'acqua, che separa l'ossigeno e l'idrogeno presenti nell'acqua. L'idrogeno ottenuto può essere utilizzato direttamente come carburante o convertito in altri carburanti sintetici come metano o altri idrocarburi liquidi.

Gli e-fuel sono considerati una soluzione sostenibile e a basse emissioni di carbonio, poiché il loro processo di produzione utilizza energia rinnovabile e può contribuire alla riduzione delle emissioni di gas serra nell'ambiente. La produzione di e-fuel, però, è ancora in fase di sviluppo e presenta alcune sfide, come l'efficienza energetica e i costi di produzione.

Questi combustibili possono essere utilizzati in diversi settori, come l'industria automobilistica, l'aviazione e la produzione di energia, offrendo un'alternativa più pulita ai combustibili fossili tradizionali e contribuendo alla transizione verso un futuro a basse emissioni di carbonio.

