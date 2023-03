Pc, portatili e server in regalo dall'Agenzia delle entrate: la graduatoria di 14mila scuole ed enti pubblici

L'Agenzia delle entrate ha annunciato l'ammissione di oltre 14.000 scuole, enti pubblici e organizzazioni non-profit al programma di donazione di PC, portatili e server.

Le graduatorie per provincia e lo stato delle assegnazioni in tempo reale sono ora disponibili e possono essere consultate al seguente link: Graduatorie per provincia e stato delle assegnazioni. Per la graduatoria generale, è possibile visitare il link graduatoria.

La distribuzione dei dispositivi avverrà nei prossimi mesi, con l'obiettivo di garantire l'accesso all'innovazione tecnologica e migliorare le infrastrutture digitali delle istituzioni coinvolte.

Le scuole, gli enti pubblici e le organizzazioni non-profit che hanno presentato domanda hanno dovuto dimostrare la necessità di dispositivi tecnologici aggiuntivi e delineare un piano per l'implementazione e l'utilizzo dei dispositivi donati.

L'Agenzia si impegna a monitorare e valutare l'impatto del programma nel tempo e prevede di implementare ulteriori iniziative per supportare l'innovazione e la crescita tecnologica in Italia.

