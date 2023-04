Bonus 60 euro trasporti 2023: operativo per famiglie, studenti e lavoratori. I requisiti necessari e come ottenerlo

Bonus 60 euro trasporti 2023: operativo per famiglie, studenti e lavoratori.Quali sono i requisiti e come richiederlo.

La richiesta online è ancora in fase di attivazione e dovrebbe partire da maggio.

Via libera all’operatività del bonus 60 euro trasporti che ha l’obiettivo di sostenere contro il caro energia famiglie, studenti e lavoratori nell’acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, nonché per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

E’ quanto prevede il decreto firmato dai ministri Giancarlo Giorgetti (Mef), Marina Elvira Calderone (Mlps) e Matteo Salvini (Mit) che disciplina le modalità di erogazione del contributo previsto dal decreto legge sui carburanti e con il quale sono state stanziate per la misura risorse pari a 100 milioni di euro per l’anno 2023.

I requisiti e come richiedrelo

Possono beneficiare del buono, fino a un importo massimo di 60 euro, i cittadini con un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro nell’anno 2022 e che presenteranno domanda entro il 31 dicembre 2023 attraverso il portale www.bonustrasporti.lavoro.gov.it.

Il portale verrà aggiornato con le nuove modalità operative dopo il vaglio del decreto attuativo da parte degli organi di controllo.

