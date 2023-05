Bonus occhiali da vista, da oggi le domande online: ecco come richiedere i 50 euro di rimborso.

Da oggi, venerdì 5 maggio, è possibile inviare la richiesta d'accesso al contributo da 50 euro per l'acquisto o il rimborso di occhiali da vista e lenti a contatto correttive. Per richiedere il bonus, basterà collegarsi al sito www.bonusvista.it e compilare il modulo tramite Spid di livello 2 o superiore, Carta d'identità elettronica 3.0 (Cie) o Carta nazionale dei servizi (Cns).

Documentazione necessaria per la richiesta

Per completare la richiesta, sarà necessario allegare la dichiarazione sostituiva unica (Dsu) e, in caso di rimborso, gli estremi della documentazione commerciale. La piattaforma online predisposta dal ministero della Salute resterà in funzione fino al 31 dicembre 2023 e l'erogazione procederà fino a esaurimento dei finanziamenti messi a disposizione dal Governo.

Requisiti per accedere al Bonus Occhiali da Vista

Il bonus occhiali è riservato alle famiglie con un reddito Isee non superiore ai 10 mila euro e potrà essere chiesto una sola volta per ciascun membro del nucleo familiare interessato. L'incentivo è valido per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023.

Due formule disponibili: voucher o rimborso

Il bonus potrà essere ottenuto attraverso una delle due formule disponibili: un voucher da spendere entro 30 giorni dalla data di emissione in uno dei negozi accreditati sul sito, oppure un rimborso utile a coprire le spese sostenute per acquisti di occhiali o lenti effettuati dal 1° gennaio 2021 fino al 4 maggio 2023.

Emissione del buono e rimborso

Il buono sarà emesso contestualmente alla domanda, disponibile in formato digitale con un Qr code creato ad hoc. Il rimborso, invece, sarà attivabile solo se richiesto entro il 3 luglio 2023 e finirà sul conto corrente dell'utente.

Procedura di autenticazione e informazioni necessarie

Nel percorso di autenticazione, l'utente dovrà inserire nel sistema dati anagrafici, codice fiscale, numero di telefono, indirizzo mail e la dichiarazione Isee. Per il rimborso, invece, sono richiesti gli estremi del documento di acquisto, una copia digitalizzata della fattura e il codice Iban del richiedente.

Iscrizione degli esercenti al Bonus Occhiali da Vista

Per gli esercenti che vogliono aderire all'iniziativa, è necessario iscriversi alla piattaforma (www.bonusvista.it), attiva già dal 20 aprile, registrando il proprio punto vendita seguendo una procedura smart e veloce (sempre attraverso Cie, Spid o Cns). Nel modulo da compilare, dovranno inserire partita Iva, codice Ateco, denominazione e luoghi dove svolgono l'attività, tipologia di beni e servizi offerti ed erogati, e una dichiarazione che li vincola ad accettare i voucher solo ed esclusivamente per i prodotti previsti dalla norma.

Lista dei negozi accreditati per il Bonus Occhiali da Vista

Attenzione: non tutti i commercianti accettano il bonus occhiali. Pertanto, è consigliabile consultare la lista dei negozi accreditati attraverso la mappa geografica disponibile sul sito.

In conclusione, il Bonus Occhiali da Vista rappresenta un'ottima opportunità per le famiglie con reddito Isee non superiore ai 10 mila euro, permettendo di ottenere un contributo economico per l'acquisto di occhiali da vista e lenti a contatto correttive. Ricorda di seguire attentamente le istruzioni per richiedere il bonus e di verificare la lista dei negozi accreditati prima di effettuare il tuo acquisto.

Le istruzioni

COME FARE PER RICHIEDERE IL “BONUS VISTA”

La richiesta è presentata in modalità telematica registrandosi nella piattaforma web www.bonusvista.it, attraverso la Carta di Identità Elettronica (CIE), il sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID), oppure la Carta Nazionale dei Servizi (CNS), a partire dal 5 maggio 2023.

Per accedere al beneficio è necessario essere in possesso di una DSU in corso di validità, riferita ad un ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a 10.000 euro.

All’atto dell’iscrizione, il sistema, attraverso un servizio di cooperazione applicativa messo a disposizione da INPS, verifica la presenza o meno di una DSU valida:

▪ in caso di assenza di una DSU valida, il richiedente è informato della necessità di presentare

preliminarmente una DSU e, successivamente, di ripresentare la richiesta di accesso al beneficio.

▪ in caso di presenza di una DSU valida, viene verificato che l’ISEE sia sotto soglia.

Nel caso in cui il riscontro fosse positivo, il richiedente potrà scegliere tra le due modalità di accesso al

beneficio:

▪ emissione di un voucher del valore di 50 euro per ogni soggetto beneficiario

▪ rimborso di 50 euro per l’acquisto già effettuato di occhiali da vista o lenti correttive (il rimborso è ammissibile per acquisti effettuati a partire dal 1° gennaio 2021 fino al 4 maggio 2023).

L’istanza di rimborso deve essere presentata entro e non oltre 60 giorni dall’attivazione dell’applicazione web, entro il 3 luglio 2023.

EMISSIONE DEL BUONO DEL VALORE DI 50 EURO PER OGNI SOGGETTO BENEFICIARIO

Il buono viene emesso in formato digitale con apposito codice a barre/QR code contenente le informazioni del

buono stesso. Il buono è a scalare ed ha una validità di 30 giorni. Decorso il termine senza che il buono sia

stato utilizzato, lo stesso viene annullato. Il richiedente potrà presentare una ulteriore richiesta di beneficio,

qualora permangano disponibilità nel fondo.

ESERCENTI:

▪ gli esercenti si registrano sul sistema utilizzando le proprie credenziali SPID, CIE, o CNS e indicano

i singoli punti vendita (in caso di vendita fisica diretta). I punti vendita possono essere ricercati sul sito

anche tramite mappa geografica. La validazione dei buoni avviene tramite piattaforma web: l’esercente

inserisce il codice del buono, il proprio codice esercente e l’importo da validare.

▪ I dati relativi ai buoni acquisiti dal sistema (validati) vengono inviati giornalmente a CONSAP, tramite

un servizio in cooperazione applicativa, per la relativa liquidazione delle fatture.

RICHIESTA DI RIMBORSO A SEGUITO DELL’ACQUISTO DI OCCHIALI DA VISTA O LENTI CORRETTIVE

Il richiedente inserisce le informazioni per richiedere il rimborso sotto forma di autocertificazione:

▪ P. IVA esercente

▪ numero fattura

▪ data fattura

▪ importo fattura

▪ importo del bene associato all’iniziativa

▪ indirizzo e-mail

titolare del conto corrente (richiedente o beneficiario):

▪ nome

▪ cognome

▪ IBAN

▪ codice fiscale del beneficiario o dei beneficiari per i quali si sta operando la richiesta di rimborso

▪ allega copia elettronica del documento giustificativo di spesa intestato al richiedente

Il richiedente, in apposita sezione dell’applicazione web, può visualizzare la richiesta di rimborso e modificarla entro i successivi sette giorni. A partire dall’ottavo giorno le richieste inserite verranno inviate a CONSAP per il pagamento.

