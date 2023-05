Bonus 60 euro trasporti 2023: al via per famiglie, studenti e lavoratori. Quali sono i requisiti richiesti e come ottenerlo

Bonus 60 euro trasporti 2023: al via per famiglie, studenti e lavoratori. Quali sono i requisiti e come richiederlo.

Da lunedì 17 aprile, è attiva la piattaforma digitale per accedere al bonus trasporti 2023, il beneficio per studenti, lavoratori, pensionati e cittadini con un reddito complessivo nel 2022 non superiore a 20.000 euro.

Come inviare la domanda

Una nota del ministero del Lavoro informa che la domanda potrà essere inviata accedendo su bonustrasporti.lavoro.gov.it con Spid o Carta di identità elettronica (Cie) e permetterà di ricevere un contributo fino a 60 euro valido per l’acquisto di un abbonamento mensile, plurimensile e annuale per l’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici su gomma e rotaia. Sono cento i milioni di euro a disposizione.

«Si potrà fare domanda online del beneficio per sé stessi o per un minore del quale si ha la potestà o la rappresentanza. Ciascun beneficiario potrà chiedere un bonus trasporti al mese, entro il 31 dicembre 2023 e fino a esaurimento risorse. Restano esclusi i servizi di prima classe, executive, business, club executive, salotto, premium, working area e business salottino», spiega il ministero.

E’ prevista la possibilità di chiedere telematicamente l'agevolazione sulla piattaforma e acquistare l’abbonamento fisicamente in biglietteria in un secondo momento, mostrando, al momento dell’acquisto, il codice ricevuto al termine della procedura. Per ulteriori informazioni è possibile consultare le risposte alle domande più comuni nelle faq dell’Ufficio relazione con il pubblico Urp online.

