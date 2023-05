Bonus tv, nel decreto tlc spuntano 90 milioni per il rinnovo

Ulteriori 90 milioni per rinnovare il bonus tv. Lo prevede una bozza ancora provvisoria del decreto tlc. Un articolo dedicato all’innovazione nel settore televisivo prevede infatti lo stanziamento di queste ulteriori risorse per le disposizioni previste dal decreto interministeriale del 5 agosto 2021, che stabilisce le modalità di erogazione dei contributi per l’acquisto di apparecchiature di ricezione televisiva, previo avvio a riciclo degli apparecchi obsoleti (bonus rottamazione Tv), e da un decreto del Mise del 18 ottobre 2019 con le modalità per l’erogazione dei contributi in favore dei consumatori finali per l’acquisto di apparati televisivi idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie trasmissive DVB-T2 (bonus Tv-Decoder).

Entrambi i bonus sono terminati il 12 novembre 2022. La norma prevede che il Ministero delle imprese e del Made in Italy provveda ad avviare «una campagna di comunicazione a sostegno del processo di innovazione del settore televisivo entro il limite di spesa di 2 milioni», con l’obiettivo di «sensibilizzare i cittadini al passaggio alla tecnologia DVB-T2», cioè lo standard di ultima generazione per le trasmissioni sulla piattaforma digitale.

