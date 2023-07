"Dedicata a te", dal 18 luglio parte la social card da 382 euro: ecco come funziona e a chi spetta.

Si chiama "Dedicata a te" la carta elettronica distribuita da Poste italiane, con un contributo unico di 382,50 euro per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità, destinata a persone con Isee fino a 15mila euro: il funzionamento di questa iniziativa, prevista dalla prima manovra del governo Meloni con un fondo specifico di 500 milioni di euro, sarà illustrato domani in una conferenza stampa, alle 11 alla Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio, a cui interverranno i ministri Giancarlo Giorgetti (Economia), Elvira Calderone (Lavoro), Francesco Lollobrigida (Agricoltura), oltre al presidente dell’Anci Antonio Decaro, a quello di Federdistribuzione Carlo Alberto Buttarelli, al direttore generale dell’Inps Vincenzo Caridi, al direttore generale di Postepay Laura Furlan, e ad esponenti del Terzo settore.

A partire dal 18 luglio i Comuni invieranno le comunicazioni ai beneficiari (stimati in circa 1,3 milioni) della carta risparmio spesa contenenti le indicazioni per il ritiro delle carte presso gli Uffici postali. Il termine era inizialmente previsto per la fine di giugno, ma è slittato, come comunicato da Inps il 26 giugno, perché «in base ad alcune segnalazioni pervenute dai Comuni, è emersa l’esigenza di rendere più flessibili le modalità di gestione delle liste dei potenziali beneficiari del contributo da parte dei Comuni, al fine di garantire la piena attuazione delle finalità di sostegno del Fondo Alimentare».