Pensioni minime, aumenti a partire da luglio ma non per tutti. Ecco chi ne ha diritto GUIDA

Pensioni minime, aumenti a partire da luglio ma non per tutti. Ecco a chi spettano.

A partire da luglio, la pensione minima subirà un aumento. Tuttavia, non tutti troveranno soldi in più nella retribuzione mensile. L'aumento straordinario stabilito dal governo nell'ultima manovra riguarderà, infatti, solo gli ex lavoratori e non coloro che ricevono un bonifico di tipo assistenziale dall'Inps. Di conseguenza, chi ha una pensione minima di invalidità civile, ad esempio, sarà escluso. Quindi, l'aggiustamento al rialzo riguarderà solo coloro che hanno versato contributi previdenziali, il che limita il numero dei beneficiari.

Se si superano i 75 anni, la pensione minima passerà da poco meno di 564 euro al mese a quasi 600 euro; invece, per chi è più giovane, il massimo raggiungibile sarà di 572 euro. Poiché è stato deciso che l'incremento avrà effetto a partire da gennaio, tutti gli aumenti del primo semestre del 2023 arriveranno in un'unica soluzione (in totale, circa 200 euro per i più anziani). Questa misura, che costerà 400 milioni di euro quest'anno, si aggiunge all'aumento già avvenuto per adeguarsi all'aumento dei prezzi previsto per legge, che vale anche per gli assegni assistenziali. Pertanto, a partire da gennaio, le pensioni minime, che erano di 525,38 euro al mese, sono state elevate a 563,74 euro, applicando completamente il recupero dell'inflazione del 7,3%.

Anche coloro che percepiscono fino a 2.100 euro lordi al mese sono stati protetti dall'incremento significativo dei prezzi, con un assegno che è salito di 150 euro al mese. Per le pensioni più elevate, invece, la rivalutazione è inferiore, con un meccanismo che riduce l'incremento all'aumentare dell'importo dell'assegno e, di conseguenza, comporta una perdita di potere d'acquisto (ovvero, si possono acquistare meno beni con la stessa quantità di denaro) e un risparmio stimato per le finanze statali di 10,1 miliardi fino al 2025, che diventano 36 miliardi entro il 2032.